DSC'65 legt DVC'59 op de pijnbank: 4-0 overwinning

VOETBAL - DSC'65 greep vandaag de laatste strohalm om degradatie uit de 4e klasse D af te wenden. In eigen huis werd DVC'59 met 4-0 verslagen.

De wedstrijd begon met een nachtmerrie voor DVC-doelman Aaron Moes. Hij zag tot zijn ontzetting, toen hij de bal weg wilde schieten, dat de bal, via het been van Thijs Meppelink, achter hem in het doel verdween (1-0).