1E: Drentse ploegen vinden hun draai; Rolder Boys en vv Emmen doen goede zaken

SVBO-GOMOS 4-3

De mensen in Barger-Oosterveld werden getrakteerd op een heerlijke pot voetbal. SVBO zat op rozen na de eerste helft door doelpunten van Davy Wessels en Ronald Gerdes. Of Martin Drent in de rust een donderspeech heeft gehouden is niet bekend, maar GOMOS kwam furieus terug op het veld in de tweede helft en binnen een kwartier was het 2-2 door doelpunten van Tim Assman en Jannes Siegers.

Het werd 3-3 door Berends en Drenth, en leek het in een gelijkspel te eindigen, maar Gerdes besliste de wedstrijd in de slotfase. SVBO is op de ranglijst nu de best geklasseerde ploeg van Drenthe op plek zeven. GOMOS volgt op plek acht.

GRC Groningen - Rolder Boys 1-5

Rolder Boys boekte een knappe overwinning tegen middenmoter GRC Groningen. Het werd maar liefst 1-5. Per Kirchoff scoorde in de eerste helft een heuse hattrick. in de tweede helft deed Yannick van Dam nog wel wat terug namens de Groningers, maar Siemen Krikke en Sander Jansen zorgden voor de 1-5 eindstand, Rolder Boys staat nu op de tiende plek van de ranglijst.

Jubbega-vv Emmen 1-2

VV Emmen blijft de laatste weken verbazen. Tot de winterstop was de ploeg van trainer Kevin Waalderbos de gedoodverfde degradatiekandidaat, maar de Emmenaren hebben de spirit te pakken. Na de zege vorige week tegen Dalfsen, was het opnieuw raak tegen Jubbega: 1-2. Bjorn Plaggenborg opende de score vlak voor rust. Namens Jubbega scoorde Xander Houtkoop in de tweede helft.