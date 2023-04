1E: Rolder Boys, SVBO en Emmen doen goede zaken, maar zijn er nog lang niet

De mensen in Barger-Oosterveld werden getrakteerd op een heerlijke pot voetbal. SVBO zat op rozen na de eerste helft door doelpunten van Davy Wessels en Ronald Gerdes. Of Martin Drent in de rust een donderspeech heeft gehouden is niet bekend, maar GOMOS kwam furieus terug op het veld in de tweede helft en binnen een kwartier was het 2-2 door doelpunten van Tim Assman en Jannes Siegers.