Beilen en SV Pesse schieten weinig op met 0-0

VOETBAL - "Er werd vooral heel matig geschoten", aldus Ruben Waninge en Remco Vos. De doelmannen van respectievelijk SV Pesse en vv Beilen hielden vanmiddag de nul in de degradatietopper in de 2e klasse J, maar erkenden dat dat vooral onkunde was in de afronding.

Op zich was dat wel verrassend. Vooral omdat SV Pesse Marco Hartman in de gelederen heeft, de routinier die altijd en overal heeft gescoord in zijn loopbaan. Maar de spits had vandaag zijn vizier niet op scherp. Daarnaast was thuisclub Beilen geen schim van de ploeg die het sinds de winterstop is, namelijk een winnende ploeg. Voor de jaarwisseling werd er slechts één puntje gesprokkeld in tien duels en de afgelopen drie maanden liefst 14 in zeven duels.

Spanning

Daar kwam vanmiddag dus weer een puntje bij, waarmee beide ploegen in de gevarenzone blijven. Uit deze klasse degraderen twee teams rechtstreeks en spelen de ploegen die negende en tiende worden in de nacompetitie tegen degradatie. Na vandaag staat Drachten onderaan met 15 punten uit 17 duels en hebben Pesse en Beilen 16 punten vergaard in 18 duels. HODO (18 uit 18) en Zuidwolde (17 uit 17) staan op dit moment net boven de streep, waar VENO (met 16 uit 18) ook nog onder staat.