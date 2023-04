WKE'16 heeft door nederlaag van Valthermond weer de beste papieren in 2K

VOETBAL - WKE'16 heeft door de 5-1 zege op Sellingen de beste papieren op de titel in de 2e klasse K van het zondagvoetbal. De Emmenaren hadden daar wel de hulp van een andere concurrent voor nodig. Helpman versloeg namelijk koploper Valthermond met 1-0.

Vorige week tegen Peize won WKE'16 met 5-1 en scoorde Harold Wolters er twee. Vanmiddag, in het thuisduel tegen Sellingen, werd het wederom 5-1 en maakte Wolters er drie. Met die goals is hij de nieuwe topschutter in de 2e klasse K, met veertien stuks. Wolters passeerde Erik Jan Veerbeek (Valthermond) die op dertien treffers staat.