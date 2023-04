FC Emmen Podcast #30: 'Dick Lukkien gaat nog spijt krijgen van zijn keuze'

In exact 23 minuten en 43 seconden veranderde zaterdagavond de beslissing van de clubleiding van FC Emmen om Dick Lukkien het seizoen te laten afmaken van een dramatische in de meest fantastische. Kort na de 1-0 verschenen de eerste berichten al op sociale media over het falen van de oefenmeester, die twee weken geleden zijn aanstaande vertrek aankondigde naar FC Groningen.

Hoe kon Lukkien bijvoorbeeld nu zijn beste aanvaller wisselen? Ahmed El Messaoudi en captain Jeroen Veldmate zorgden vervolgens voor een draai van 180 graden. De winnende trainer heeft namelijk altijd gelijk. Door de zege staat Emmen acht punten boven Cambuur en zeven boven FC Groningen. Is directe degradatie afgewend? In de 30ste FC Emmen Podcast van het seizoen wordt het uitgebreid besproken.

'Darfalou gaat nog heel belangrijk worden'

"Cambuur is weg en dat ondanks die sterke aankopen in de winter", aldus Heuvelman. De analist uit Vries blijft stug volhouden dat de club uit Friesland FC Emmen heeft afgetroefd tijdens de winterse transfermarkt. Niels Dijkhuizen is het er hier niet mee eens. "Ik denk dat bijvoorbeeld Darfalou nog heel belangrijk gaat zijn de komende weken."

'Mijn moeder was ook een hoer, daar moet je boven staan'

Theo ten Caat gelooft in de podcast zijn eigen oren niet en dat terwijl hij in zijn loopbaan genoeg naar hoofd kreeg geslingerd. Zo werd zijn moeder via hem regelmatig uitgescholden voor hoer, kreeg hij regelmatig bakstenen toegeworpen en had hij van al het fruit dat naar hem werd gegooid, als hij een corner moest nemen, een fruitwinkel kunnen beginnen.

Mike Willems, de technisch manager van FC Emmen, liet namelijk in een collega-podcast weten dat de nieuwe trainer van de Drentse club een mindere invloed gaat krijgen op het aankoopbeleid. In het kort komt het erop neer dat de beleidsbepalers spelers halen en dat het fijn is dat een trainer daar mee wil werken. Ten Caat: "Ja, dat is lekker. En als een trainer na vijftien duels onderaan staat, moet hij vertrekken omdat het niet klikt zeker?"

Invloed trainer wordt minder

Volgens Dijkhuizen zou dat misschien zomaar een belangrijke rol gespeeld kunnen hebben in de keuze van Lukkien om voor Groningen te kiezen. Daar maakte directeur Gudde onlangs duidelijk dat de stempel die de technisch manager drukt op het aankoopbeleid juist minder groot wordt. "Lukkien behoudt de rol die hij ook in Emmen had", is Ten Caat zeker.

"Maar toch denk ik dat hij nog spijt gaat krijgen van zijn keuze", reageert Dijkhuizen. "Hij zal ze - bij een degradatie - zeker terugbrengen naar de eredivisie. Maar uiteindelijk wil je ook met plezier naar je werk. En daar heb ik, gezien de opstelling van Gudde de laatste tijd, mijn twijfels over."

Medelijden met Van der Ree

Gudde komt er, volgens de podcastleden, genadig van af. Ook in de media. "Iedereen moest vertrekken, maar hij bleef zitten. En wie is straks verantwoordelijk voor de degradatie?" Presentator/schrijver en FC Groningen-fan in hart en nieren Piet van Dijken, die onlangs te gast was in de FC Emmen Podcast, schrijft in zijn wekelijkse column dat het journaille zich moet keren tegen trainer Dennis van der Ree. "Belachelijk", aldus Ten Caat. "Met die man heb ik medelijden. Hij kan er niets aan doen. Gudde had hem daar nooit neer moeten zetten."