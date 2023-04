Dít zijn onze Nederlandse coureurs tijdens het WK Superbike-weekend in Assen

MOTORSPORT - In het WK-Superbike-weekend in Assen zijn over ruim twee weken zeven Nederlanders te bewonderen in de strijd om de verschillende WK-klasses. Michael van der Mark is de kopman en de enige vaste Nederlander in het WK Superbikes.

De 30-jarige BMW-coureur uit Bergschenhoek kijkt terug op een teleurstellend seizoen. Vorig jaar in Assen hinkelde hij nog bij z'n comeback na een dubbele onderbeenbreuk. Een maand later brak hij z'n heup. "Ik heb eigenlijk een seizoen weggegooid", blikt Van der Mark terug.

Pas in december werd al het 'ijzer' uit z'n lichaam verwijderd. En pas sinds die tijd voelt hij zich echt goed. "Daarna voelde alles gelijk weer goed. Vooral de heup voelde een stuk beter. Ik ben er weer helemaal."

Gebroken vingers

Van der Mark staat na twee raceweekenden in Australië en Indonesië op de vijftiende plaats. In Indonesië vloog hij er met een highsider vanaf waarbij hij z'n ringvinger en pink van z'n linkerhand blesseerde.

"Gelukkig zijn het mijn buitenste twee vingers. Die waren in Indonesië uit de kom en gebroken. Dat is vervelend maar daar heb ik gelukkig met het rijden geen last van." Daarnaast zit er tussen het laatste raceweekend in Indonesië en Assen een gat van maar liefst zeven weken om goed te kunnen herstellen.

'Assen niet zo gevoelig voor temperatuur'

Z'n BMW is nogal gevoelig als het om de banden en de weersomstandigheden gaat. Maar op Assen denkt hij daar geen last van te hebben. "Het is één van de weinige circuits dat niet zo gevoelig is voor de temperatuur. Dat is op andere banen wel anders. Daarnaast vind ik het sowieso heel gaaf om op Assen te rijden."