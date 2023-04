Streuer en De Haas nu elkaars concurrenten in strijd om WK zijspannen

Streuer en Kölsch

Streuer rijdt voor het tweede seizoen met de 25-jarige Duitse militair Kevin Kölsch. Tijd om aan elkaar te wennen hadden ze niet nodig.

"Het voelde vanaf het begin meteen goed", herinnert Streuer zich. "Vertrouwen is gewoon het allerbelangrijkst. Als je weet dat iemand dat gewoon kan, dan vertrouw je daar ook blind op. Kevin is licht, lenig en heel lang. Daardoor kan hij in een bocht naar rechts heel ver naar voren hangen en dat is belangrijk."

"Als de voormalig wereldkampioen je belt, hoef je niet zo lang na te denken. We sloten een overeenkomst en hadden meteen de snelheid om mee te doen om het WK-podium", vult Kölsch aan.

Technische malheur

Ondanks dat de mannen samen goed klikten, hadden ze afgelopen seizoen wel veel technische malheur. Zo liepen er in Portugal twee motorblokken stuk, vermoedelijk door problemen met de smering. Daarom heeft Streuer afgelopen winter het hele smeersysteem vervangen.

Omdat onderdelen voor zijspannen vaak niet standaard zijn, zijn ze lastig te vinden en ook heel duur. Streuer maakt sinds afgelopen winter daarom veel onderdelen zelf met z'n eigen freesmachine. Iets dat hij ook vier dagen per week bij z'n werkgever doet.

Päivärintha en De Haas

Ilse Haas is voor het derde seizoen op rij passagier van de vijfvoudig wereldkampioen Pekka Päivärintha (52) uit Finland. In hun eerste seizoen samen werden ze derde in de strijd om de wereldtitel. Maar vorig seizoen konden ze weinig laten zien omdat de Fin in de voorbereiding een pees in z'n schouder afscheurde.

"Toen hebben we het halve seizoen gemist. Buiten dat je dan natuurlijk heel veel punten misloopt, loop je het hele seizoen achter de feiten aan. Gelukkig zijn we nog wel derde geworden in het Duits kampioenschap. Maar we hebben slechts twee WK-wedstrijden kunnen rijden", vertelt De Haas.

"Maar we hebben nu een heel lange winter gehad, hij heeft heel hard getraind en is er nu helemaal klaar voor. Ik hoop dat we komend seizoen in de top vijf kunnen eindigen", aldus De Haas.

