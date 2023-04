Maike van der Duin start morgen als kopvrouw in Parijs-Roubaix

'Ik verras mezelf'

Als baanwielrenster won ze drie keer zilver op het wereldkampioenschap voor senioren. Maar ook op de weg toont ze steeds vaker haar kwaliteiten.

"Ik verras mezelf wel, maar ik weet ook dat ik sterker ben geworden en dat ik afgelopen winter een stap heb gemaakt. Met de derde plaats in de Ronde van Drenthe was ik superblij, dat was natuurlijk mijn thuiskoers. Maar dat ik bij Gent-Wevelgem onder zware omstandigheden - nat, wind, een pittige heuvelzone - na 160 kilometer nog zo'n spurt heb, daar heb ik me wel een beetje over verbaasd."

Positioneren

Het positioneren tijdens een koers is een van de grootste kwaliteiten van Van der Duin. Op het juiste moment op de goede plek zitten is essentieel in de voorjaarskoersen. Het is iets dat haar ook bij het baanwielrennen zover heeft gebracht.

"Dat gaat mij gewoon heel goed af. En bij een sprint is dat hetzelfde. Je moet het gewoon aanvoelen en niet bang zijn. Dit is mijn plekje en je moet je er tussendoor wurmen", lacht Van der Duin.

'Een blije Maike is een sterke Maike op de fiets'

Dit seizoen rijdt Van der Duin voor het eerst in dienst van het Duitse Canyon-Sram. De ploeg komt uit in de Women's WorldTour: het hoogste niveau ter wereld. De Drentse sprintster heeft het daar prima naar haar zin.

"Ik zit supergoed op m'n plek. Het is fijn dat ze altijd zeggen: 'Een blij Maike is een sterke Maike op de fiets'. Dat is hun uiteindelijke hoofddoel. En samen maken we daar wel wat moois van."

Parijs-Roubaix