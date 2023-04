Van Klinken benadert persoonlijk record discuswerpen bij start buitenseizoen

ATLETIEK - Jorinde van Klinken heeft zich laten gelden in de eerste outdoorwedstrijd van het jaar. De Assense kwam bij het discuswerpen tot een afstand van 67,05 meter. Dat was haar tweede prestatie ooit en een afstand ruim boven de internationale limiet (64,20) voor deelname aan de wereldkampioenschappen, komende zomer in Boedapest.