Miedema wil later coach worden: 'Ik bespreek de wedstrijd met Andries'

VOETBAL - Vivianne Miedema benut de revalidatieperiode na haar zware knieblessure met het behalen van trainersdiploma's. De Hoogeveense koestert namelijk ambities om later als coach aan de slag te gaan, zegt ze in gesprek met NOS Sport

Verder gaat Miedema in op het missen van het WK voetbal in Nieuw-Zeeland en Australië. Na het afscheuren van haar kruisband in december koesterde ze nog hoop, maar dat bleek tevergeefs, gaf ze enkele dagen geleden toe. "Het is voor mij niet realistisch om het te halen. En het is ook niet fair van mij om half fit mee te gaan en iemand anders' plek in te nemen. Helaas, het komt te vroeg."