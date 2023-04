Eerste twee A-interlands voor Luchies

HANDBAL - Daphne Luchies (18) uit Klazienaveen heeft in Almere haar eerste twee A-interlands gespeeld.

De oud-speelster van E&O kwam gisteravond en vanmiddag in actie in de oefenduels tussen Nederland en Zweden. In beide wedstrijden speelde Luchies enkele minuten op de spelmakerspositie.