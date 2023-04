Koploper VAKO hard onderuit bij Westerkwartier

In de eerste helft was het lang wachten op kansen. Pas na een klein half uur spelen moest VAKO-doelman Ronan Rona voor het eerst in actie komen, na een hard schot van Willem Pieter Wouda. Vijf minuten later kwam Westerkwartier verdiend op voorsprong. Een ingestudeerde vrije trap werd door Martijn Kuiper binnen getikt.