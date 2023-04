ACV bijt zich stuk op muur Excelsior'31, maar concurrent profiteert niet

Niet dat Excelsior'31 de 1-2 verdiende, maar het gevoel was begrijpelijk. De rood-witte muur die werd geposteerd in Assen hield, vooral dankzij een sterk keepende Anthony van Zaltbommel, knap stand. De gelijkmaker, zo'n twintig minuten voor tijd, was een terechte penalty (na een overtreding op de doorgebroken Giovanni Zwikstra) die werd benut door invaller Pascal Huser. Diezelfde Huser kreeg drie minuten later een levensgrote kans op de 2-1, maar drie meter voor de doellijn schoot de oud-jeugdinternational over. "Die had ik natuurlijk moeten maken", aldus Huser, "maar ik schrok een beetje omdat de bal toch wel onverwacht bij mij kwam. Tja, en het lichaam was te ver achterover."