Fiege over aanstaand vertrek: ‘Ik had zelf ook wel m’n twijfels’

HANDBAL - Voor trainer/coach van Hurry-Up Joop Fiege was het geen verrassing dat zijn aflopende contract bij de oranje-zwarten niet is verlengd. Na vier seizoenen moet hij Zwartemeer verlaten.

Voor het treffen van vanavond met Aalsmeer reageert Fiege op de bewogen week. "We hebben in januari al gebeld en toen kreeg ik te horen dat ik een dure trainer ben", vertelt hij. "Dan weet je al een klein beetje welke kant het op gaat."

De pas 33-jarige Sven Hemmes gaat in de zomer het stokje van de huidige trainer/coach van Hurry-Up overnemen. Fiege: "Ik had zelf ook wel m'n twijfels. Heb het vier jaar gedaan. In totaal heb ik deze club acht jaar gecoacht. Dan is het ook goed te veranderen."