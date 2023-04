Averij voor Drentse clubs in 2e klasse L, Velocitas grote winnaar

VOETBAL - Achilles 1894 leed een dure nederlaag in de strijd om de titel in de 2e klasse L van het zaterdagvoetbal. Bij SV Oosterwolde verloor de ploeg van trainer René Wollerich met 2-1. Vijf minuten voor tijd kwam Achilles 1894 op gelijke hoogte via Chris van Houten, maar in de vierde minuut van de blessuretijd trok de thuisclub toch nog aan het langste eind.