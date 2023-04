Dick Lukkien: 'De supporters hebben voor een nieuwe boost gezorgd'

Tegen de formatie uit Nijmegen kan Lukkien weer beschikken over Lucas Bernadou, Jari Vlak en Azzeddine Toufiqui, die vorige week wegens blessures ontbraken in Leeuwarden. Een domper is wel de afwezigheid van Mark Diemers. Lukkien hoopte nog wel dat zijn nummer 10 het zou redden, maar die hoop is inmiddels vervlogen. Voor het eerst sinds april vorig jaar (destijds bij Hannover'96 vanwege Corona) mist Diemers een officiële wedstrijd. "Dat is een flinke aderlating, maar dan is het aan een ander om zijn rol over te nemen en de kans te grijpen." De kans is groot dat Ole Romeny de plek van Diemers gaat overnemen en dat Mohamed Bouchouari de rechterflank gaat bestrijken.