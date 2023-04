Hurry-Up koestert punt tegen landskampioen

Het hadden er ook twee kunnen zijn, maar Hurry-Up koestert het punt dat de Zwartemeerders vanavond tegen landskampioen Aalsmeer hebben gepakt: 28-28 (13-13).

Twaalf tellen voor het eind maakten de gasten, koploper in de competitie, pas gelijk. Het was oud-speler van Hurry-Up Vaidas Trainavicius die namens Aalsmeer voor de remise zorgde.

23-19

In de vierde speelronde van de HandbalNL League leek Hurry-Up na de 23-19 van Goncalo Gracio te gaan stunten. Ook bij 24-20 en een penaltystop van invaller David Ferreira vierde het thuispubliek feest. Bij 26-26 was het in Zwartemeer voor het eerst weer gelijk.

"Vooraf teken je voor een punt", zegt trainer/coach Joop Fiege na de puntendeling. "We hebben een moeilijke trainingsweek gehad en dan ben ik blij met een gelijkspel tegen Aalsmeer."

Zes doelpunten

In de midweek lagen er meer spelers op de behandelbank dan dat er getraind werd. Net op tijd voor het duel met Aalsmeer was spelbepaler van Hurry-Up Patrick Miedema opgelapt, al speelde zijn rug hem in het slot toch parten. Met zes doelpunten werd de middenopbouwer alsnog de topschutter van de oranje-zwarten.