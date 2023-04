Noordscheschut doet zichzelf weer tekort: nipt verlies tegen nieuwe koploper

VOETBAL - Zelf niet scoren en uiteindelijk de deksel op de neus krijgen. Het gebeurde vv Noordscheschut dit seizoen al regelmatig en gisteren opnieuw. Op eigen veld tegen SVZW uit Wierden was de kansenverhouding bij rust 6-2, maar ging de zege uiteindelijk naar de nieuwe koploper: 0-1.

"We hadden eigenlijk al veilig kunnen zijn", verzucht Noordscheschut-trainer Berry Zandink. "Maar het hele seizoen is het voor ons al lastig om de kansen te benutten. Nick Koster is met zeven goals onze topschutter, maar dit is ook bekend bij de tegenstanders. Als hij wordt geneutraliseerd is er niemand die dan echt opstaat."

Desalniettemin had dat tegen SVZW dus echt gekund. "Helemaal omdat de betere ploegen in deze 1e klasse ons eigenlijk allemaal goed liggen. Kansen waren er voor onder anderen Ronald Schonewille, Mees Vos en Melvin Mol, die in de eerste helft ook nog een strafschop had moeten krijgen in mijn ogen. Ook Robin Sikken was dichtbij, maar zijn inzet na een corner werd van de doellijn gehaald."

Dubieuze rode kaart

Een rode kaart een kwartier voor tijd voor Dennis Hooijer, veranderde het spelbeeld. "Die kaart was uiterst dubieus", vond Zandink. "Er werd een overtreding op Dennis gemaakt, die vervolgens de bal te ver voor zich uitspeelde en met een sliding toch nog in balbezit wilde blijven. Bij die sliding raakte hij net de tegenstander, waarna er een opstootje was met die twee spelers. Tot onze grote verbazing gaf hij Dennis rood, de tegenstander niet en ons de vrije bal. En dat op advies van de assistent-scheidsrechter."

Daarna was het voor ons overleven tot het laatste fluitsignaal. Dat lukte bijna, maar nadat we onnodig een corner weggaven, werden we toch nog geklopt. Na de afgeslagen corner werd de bal door een mêlee van benen weer ingebracht en plofte die voor de voeten van Frank Smit, die de 0-1 maakte.

Drie punten boven de streep