Luister hier live naar FC Emmen - NEC

FC Emmen speelt vandaag tegen NEC Nijmegen in de Oude Meerdijk. Bij winst kan FC Emmen op een gedeelde dertiende plaats komen in de eredivisie. Luister hier live naar het radioverslag van deze wedstrijd.

In 2018 werd deze wedstrijd voor het laatst gespeeld. Dat was destijds om de promotie richting de eredivisie. Achteraf is dit een van de meest memorabele wedstrijden van FC Emmen. NEC Nijmegen werd toen met 4-0 verslagen en daarmee zette FC Emmen een belangrijke stap richting de eerste promotie van de club naar de eredivisie.