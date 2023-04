Romeny en Te Wierik: 'We kunnen een zeer belangrijke stap zetten'

VOETBAL - Om alvast een beetje in de wedstrijdsfeer te komen blikken we samen met Mike te Wierik en Ole Romeny vooruit op het duel van FC Emmen vanmiddag tegen NEC uit Nijmegen: de volgende finale in de overlevingsstrijd van de Drentse club.

Vorige week werd in Leeuwarden een belangrijke stap gezet om in ieder geval directe degradatie te ontlopen. De 1-2 zege tegen Cambuur voelde deze week als doping op De Oude Meerdijk. "En dat moet ons ook vertrouwen geven richting NEC", aldus oud-NEC'er Romeny.

Plezier

"Die zege was zo cruciaal voor ons", vult Te Wierik aan. "Dat besef was er en dat bleek ook wel na het laatste fluitsignaal. De ontlading was enorm." De verdediger, die in de winter overkwam van FC Groningen, heeft in Emmen het plezier in voetballen weer helemaal terug. "En dan maakt het me niet uit dat ik nu rechtsback sta, terwijl iedereen weet dat mijn voorkeur in het centrum ligt."

Door de nederlaag van FC Groningen tegen Utrecht en het gat van (nu) acht punten met Cambuur is een zege vanmiddag misschien wel beslissend in de strijd tegen directe degradatie. "Dan is het verschil met die twee wel gemaakt, al weet je het natuurlijk nooit helemaal zeker. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar Sparta vorig jaar, dat in de laatste vier duels ineens onverslaanbaar bleek en zich nog redde", aldus Te Wierik.

Toekomst