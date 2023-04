FC Emmen vecht zich naar verdienstelijk punt tegen NEC

VOETBAL - FC Emmen heeft zich naar een verdienstelijk punt geknokt tegen NEC. Op eigen veld eindigde de 28e wedstrijd van het seizoen zoals die begon: 0-0. Richairo Zivkovic was de enige die het net wist te vinden, maar zijn goal werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

NEC, dit seizoen Koning van de gelijke spelen, kreeg de beste kansen en was vooral via Landry Dimata en Lasse Schöne dichtbij een goal maar wist de prima keepende Mickey van der Hart niet te passeren. Daardoor speelde de ploeg uit Nijmegen voor de veertiende keer gelijk en blijft die ploeg op plek 10 steken met 35 punten uit 28 duels. FC Emmen staat nog steeds 15e, met 25 uit 28. De Drentse club loopt een punt uit op Cambuur en FC Groningen (dat gat is nu respectievelijk 9 en 8 punten) en staat nu één punt (en met een veel beter doelsaldo) boven Excelsior.

Vermakelijk

Het publiek op de Oude Meerdijk zag, ondanks nul goals, een zeer vermakelijk duel waarin NEC gemakkelijk aan de bal was maar FC Emmen - zonder de zieke Mark Diemers - zeker niet kansloos was. Sterker nog, de eerste kansen waren voor Emmen. Zo duwde Ole Romeny bij een kopbal die werd gepakt door Jasper Cillessen en was de tweede kans de afgekeurde goal van Zivkovic. De spits van FC Emmen werd de diepte in gestuurd door Jeremy Antonisse, omspeelde Cillessen en scoorde. Het stadion veerde op, maar de VAR keurde het doelpunt af.

Van der Hart

Na die afgekeurde goal nam NEC het heft in handen, met de gemakkelijk spelend Lasse Schöne en Dirk Proper op het middenveld en het gevaar voorin van Ibrahim Cissoko en de oersterke Dimata. Magnus Mattson was de eerste die Van der Hart testte, maar de doelman keerde de inzet.

Dimata en Schöne