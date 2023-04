Hoogeveen laat zich in Jubbega uit bekertoernooi zetten

VOETBAL - Niet vierde divisionist Hoogeveen, maar thuisploeg Jubbega dat in de eerste klasse speelt heeft zich vanmiddag geplaatst voor de halve finale van de Noordelijke districtsbeker. Even voor tijd in Friesland lieten de gasten in het zwarte uittenue zich aftroeven: 3-1 (1-1).

Tom Heerkes had Hoogeveen na veertien minuten nog op voorsprong gezet. Met een snelle uitbraak reageerde Jubbega, vijfde in de eerste klasse E, twee minuten later door alweer gelijk te maken. Het 16-jarige talent Geert Jelke Gielstra rondde een uitbraak van de wit-roden af.

"Daar laat Noah Schuurman zich er gewoon uitlopen", vertelt een kritische trainer/coach van Hoogeveen Nico Haak na de bekernederlaag. "Wij hebben vanmiddag niet verdedigd."

Eerste schot is dodelijk

In de tweede helft probeerde de koploper van de vierde divisie het via onder andere Sil Kuurman, Menno Heerkes en zijn broertje en collega op het middenveld. Namens Jubbega hielden oud-profs Henrico Drost en Xander Houtkoop, die in het seizoen 2009/2010 voor FC Emmen speelde, tegen. Haak vervolgt scherp: "Maar pas aan het eind werden we echt gevaarlijk."

In minuut 88 trok Jubbega de kwartfinale naar zich toe. Jacko de Jong, ingevallen om een strafschop te gaan nemen, zag zijn vrije trap via wat benen gelukkig binnen vallen. Het was het eerste schot na rust van de fanatieke Friezen.

Weer te weinig

"Het past bij hun strijdplan. Al spelen ze zonder spits. Ze hebben de belangrijke duels gewonnen en gaan terecht door", besluit Haak. "Ook vorige week tegen Rohda Raalte hebben we veel te weinig gebracht. Daar heb ik de jongens vooraf voor gewaarschuwd."