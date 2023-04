Lukkien krijgt eerste gele kaart als hoofdtrainer: 'Die mag Kooij op zijn lijstje zetten'

Lukkien had na afloop overigens niet echt veel lovende woorden voor scheidsrechter Joey Kooij. "Eigenlijk moeten we het helemaal niet over hem hebben, want ieder woord is teveel. Ja, het klopt.. hij had wel een primeur. Hij gaf mij de eerste gele kaart sinds ik hoofdtrainer ben in het betaalde voetbal. Die kan ie op zijn lijstje zetten."