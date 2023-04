Burnet en Zivkovic tevreden met gelijkspel: 'Ieder punt telt nu'

"Je weet gewoon dat je aan één moment genoeg kunt hebben", aldus Richairo Zivkovic, die vandaag weer voor iedere meter knokte. Maar ook in de diepte was de nummer 9 van FC Emmen gevaarlijk. De echte sprint, op jacht naar doelpunten, lijkt meer en meer terug te komen bij de oud-speler van onder meer Ajax, FC Utrecht en FC Groningen. "Ik begrijp wat je bedoelt, maar het heeft ook te maken met de wedstrijden, de ruimte die er is én of mijn medespelers er oog voor hebben. Ik ga niet, om het maar zo te zeggen, diep om het diepgaan. Uiteraard is het ook afhankelijk van mijn eigen gevoel. Ik voel me momenteel goed, dus dat zie je dan ook in die sprints terug."