Jürgen Locadia duikt op in Chinese Super League

VOETBAL - Jürgen Locadia zet zijn carrière voort in de Chinese Super League. Cangzhou Mighty Lions, dat afgelopen seizoen onderaan de middenmoot op het hoogste niveau in China eindigde, laat via social media weten dat de 29-jarige Emmenaar aan de selectie is toegevoegd.

De aanvaller speelde het laatst voor Persepolis FC, waar hij met zes goals in negen wedstrijden geen onverdienstelijke statistieken kende, maar speelde sinds oktober vorig jaar geen wedstrijd meer voor de Iraanse topclub. Vanwege de onrust in het land ontvluchtte hij Iran medio december, waarna er onder meer een lokroep vanuit FC Emmen volgde. Maar de aanvaller gaat nu dus in China voetballen.

Een van de zeven nieuwe spelers

Mocht er niet meteen een belletje gaan rinkelen bij de Cangzhou Mighty Lions, dan is dat niet heel vreemd. De club werd pas in 2011 opgericht en veranderde sindsdien viermaal van clubnaam. Locadia is een van de zeven nieuwe spelers die vandaag via social media werd gepresenteerd bij de club, terwijl Cangzhou Mighty Lions ook terloops liet weten dat van zestien spelers afscheid is genomen.