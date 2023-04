FC Emmen Podcast #31: 'Cambuur en FC Groningen zijn wel afgeschud'

In deze speciale paasuitzending, in alle vroegte opgenomen, zijn de heren van de FC Emmen Podcast eensgezind. Met het punt, gisteren tegen NEC, mocht de Drentse club het meest tevreden zijn. Als er één ploeg verdiende te winnen dan was het toch die uit Nijmegen.

Hoe belangrijk het punt zal zijn moet blijken, maar de heren denken inmiddels wel dat directe degradatie is afgewend. De respectievelijke acht en negen punten achterstand maken FC Groningen en Cambuur niet meer goed. Toch houdt Dick Heuvelman nog een slag om de arm, want het programma van FC Emmen liegt er niet om.

De tweet van de week komt van een zeer getalenteerde zanger (is echt zo!) en Niels Dijkhuizen heeft de hoop op de titel als 'meestervoorspeller' definitief opgegeven. Overigens verwacht geen van de heren een stunt in Amsterdam, tegen Ajax komende zondag. Schadevrij terugkomen is de opdracht voor de mannen van Dick Lukkien. Het duel tegen sc Heerenveen, een week later, is veel belangrijker.