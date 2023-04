SVBO uitgeschakeld in bekertoernooi, Blauw Wit'34 veel te sterk

VOETBAL - In de kwartfinale van de noordelijke districtsbeker is ook de laatste Drentse ploeg uitgeschakeld. In Leeuwarden was Blauw Wit'34 veel te sterk voor de ploeg uit Emmen. De Friezen wonnen met 4-0.

Gisteren werd ook Hoogeveen, tegen een andere Friese club (Jubbega), uitgeschakeld in de kwartfinale, waardoor geen enkele Drentse ploeg in de halve finale staat.

De wedstrijd in Leeuwarden was een duel tussen twee eerste klassers. Blauw Wit'34 verloor zaterdag de koppositie aan ONS Sneek door thuis met 1-3 van Broekster Boys te verliezen. SVBO staat in de zondag 1e klasse E op een zevende plek.

Vroege voorsprong

De wedstrijd was nog maar koud begonnen en SVBO keek al tegen een 1-0 achterstand aan. De eerste aanval van de thuisclub werd slecht verdedigd door de mannen van trainer Arthur van der Veen. Een voorzet van links kon door Bob Schepers van dichtbij worden binnen getikt. Schepers stond helemaal vrij voor doelman Lennon Ebeltjes.

Twintig minuten later had Ebeltjes geluk toen een afstandsschot van Niels Nadorp, van ruim veertig meter, op de lat uiteen spatte. Tot aan dat moment was SVBO nog niet op de helft van Blauw Wit geweest en liet de ploeg uit Barger-Oosterveld heel weinig zien.

Eerste kans

Pas in de tweede helft viel de eerste kans voor de gasten te noteren. In de 52ste minuut profiteerde Ronald Gerdes bijna van een fout in de Friese verdediging, maar doelman Jochem de Haas redde bekwaam. Een paar minuten later was Jelmer Scholtens dicht bij de gelijkmaker, maar zijn poging belandde op het dak van het doel.

Na 70 minuten spelen leek de thuisclub de wedstrijd te beslissen. Invaller Bas Koetstra stond amper vijf minuten in het veld toen hij, geheel vrijstaand, de 2-0 kon binnenkoppen. Vlak voor tijd maakte Koetstra zijn tweede treffer van de middag, maar 3-0 zou niet de eindstand worden. In blessuretijd bepaalde Gert Jan Spindelaar de eindstand op 4-0.

Halve finale