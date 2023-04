Germanicus blijft lang op de been, maar verliest toch van koploper

VOETBAL - Aardig spelen, maar uiteindelijk met lege handen staan. Het is vaak het liedje van Germanicus uit Coevorden. In de eerste klasse E kon het koploper TVC '28 uit Tubbergen goed weerstand bieden, maar uiteindelijk door knullige fouten werd er toch met 3-0 verloren.

Germanicus stond voorafgaand aan het duel stijf laatste in de eerste klasse E met 13 punten, maar de ploeg van trainer Jan Wielink had nog maar 15 wedstrijden gespeeld, omdat twee keer de wedstrijd werd afgelast vanwege het slechte veld in Coevorden. Koploper TVC '28 had bijvoorbeeld al 18 wedstrijden gespeeld.