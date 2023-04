Wolters held van Weerdinge, Kunst schlemiel van Nieuw Buinen

VOETBAL - Wat was het slecht vanmiddag in Nieuw Buinen, maar of dat nu te maken had met de spelers of de spanning die op het duel tussen vv Nieuw Buinen en Weerdinge stond óf toch vooral met de knollentuin is de grote vraag. Feit blijft dat het publiek absoluut niet werd vermaakt tijdens de degradatiekraker in de zondag 3e klasse D.