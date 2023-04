Joseph Oosting volgt Ron Jans op bij FC Twente

VOETBAL - In de wandelgangen gonsde het al een tijdje, maar nu is de overgang definitief: Joseph Oosting wordt de nieuwe trainer van FC Twente. De 51-jarige Emmenaar volgt daarmee Ron Jans uit Tynaarlo op, die na drie seizoenen bij de Enschedeërs vertrekt.

Oosting maakt een uitstekend seizoen door bij RKC Waalwijk, waarmee hij nog altijd in de race is voor de play-offs voor Europees voetbal, terwijl de Waalwijkers geen royale begroting hebben. Het succes van RKC, waarbij handhaving normaal gesproken tot de voornaamste missie behoort, wordt dan ook veelal toegeschreven aan Oosting. Hij zou zijn ploeg herkenbaar laten voetballen en bij zijn spelers de juiste snaar weten te raken.

Met de Emmenaar haalt FC Twente een trainer binnen die aanvankelijk niet heel erg opviel binnen het trainersgilde. Als profvoetballer kwam Oosting, met uitzondering van een seizoen WKE, tussen 1988 en 2006 uit voor BV Veendam en FC Emmen, waarna hij in Drenthe voet aan de grond probeerde te krijgen als trainer. Dat deed hij als assistent- en jeugdtrainer bij FC Emmen en als hoofdtrainer bij de amateurclubs Germanicus, ACV en WKE'16. Bij HHC Hardenberg werd Oosting in 2016 na tien wedstrijden zelfs ontslagen vanwege tegenvallende resultaten.

Maar hij pakte de draad eigenhandig weer op. Dat kreeg vooral gestalte door zijn vertrek naar Vitesse, waar hij tussen 2014 en 2016 de jeugd al had getraind en na zijn korte avontuur in Hardenberg wederom aanklopte. Als trainer van Jong Vitesse en later assistent- en interim-trainer bij de hoofdmacht van de Arnhemmers, zag ook het grote publiek steeds meer wie Jospeh Oosting was. In 2021 besloot hij dus voor het eerst op eigen benen te staan in de eredivisie als hoofdtrainer van RKC Waalwijk.