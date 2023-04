'Het hoeft niet meer om mij te draaien'

Tot aan het einde van dit voetbalseizoen komt RTV Drenthe iedere dinsdagmiddag met de Onze Club Podcast. Een audioshow over amateurvoetbal in Drenthe én het gelijknamige tv-programma van de provinciale omroep. Van de Pupil van de Week tot de 'Zaagmans' uit de fraaie vierde klasse, alles komt voorbij. Ook hoor je vermakelijke fragmenten uit Onze Club en natuurlijk het laatste nieuws.

De gast in de dertiende podcast is Wouter Marinus, spelmaker van de trotse koploper van zaterdag-derdeklasser ZZVV. Hij maakte afgelopen zomer een einde aan zijn leven als profvoetballer, werd amateurvoetballer en streek neer in zijn geboortedorp.