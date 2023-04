Tom Hendrikse moet zich opnieuw afmelden voor marathon van Rotterdam

ATLETIEK - Er rust een vloek op de Marathon van Rotterdam voor Tom Hendrikse uit Assen. Net als vorig jaar moet hij zich geblesseerd afmelden voor het evenement van komende zondag.

De 24-jarige atleet van Team 4 Mijl sukkelde in zijn voorbereiding eerst met een scheenbeenvliesontsteking. Daarna kreeg hij problemen met zijn rechterknie en vorige woensdag volgde ook nog eens een flinke buikgriep met koorts.

"Natuurlijk baal ik ervan", reageert Hendrikse. "Maar als je met gebreken aan de start staat, kun je er beter niet aan beginnen. Ik stap liever nu uit, dan tijdens een wedstrijd."

Wat hij precies aan z'n knie heeft is nog niet helemaal duidelijk. "Morgen ga ik naar de sportarts om dat uit te laten zoeken. Ik heb bij het lopen een stekende pijn. Het gaat al wel weer iets beter. Zo kon ik maandag nog niet fietsen, maar vandaag ging dat aardig goed."

Ook vorig jaar voorbereiding Rotterdam gestaakt

Ook vorig jaar moest Hendrikse zijn voorbereiding op de marathon van Rotterdam staken in verband met een blessure aan z'n bovenbeen en heup. "Ik weet niet wat het is. Misschien train ik toch te hard of te veel en misschien moet ik een keer een jaartje doortrainen om in de basis wat sterker te worden om dit in de toekomst te voorkomen. Of misschien moet ik meer alternatieve training doen. Maar dat moet ik eerst even bespreken met m'n trainer."

"Vorig jaar was ik superverdrietig dat ik me moest afmelden voor Rotterdam. Nu ben ik reëel. Ik heb met de tweede plek op de halve Marathon van Egmond en met de Nederlandse titel op de lange cross al een heel mooi voorjaar gehad. Dat maakt het wat makkelijker. Ik ben 24 jaar. Dat is nog hartstikke jong, dus ik kan als het goed is nog even mee."

Derde marathon