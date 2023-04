Hemmes over debuut in BENE-League: 'Het zal een stukje sneller en harder gaan'

HANDBAL - Na twee leerzame seizoenen in Panningen kijkt Sven Hemmes (33) uit naar zijn nieuwe klus als hoofdtrainer van Hurry-Up, want hij denkt met veel plezier terug aan zijn vorige periode in Zwartemeer.

Bij Bevo is Hemmes niet alleen trainer/coach van de reserves. Ook heeft de oud-doelman de hal van de club in beheer. "Op maandagochtend maak ik samen met de klusploeg de vloer harsvrij en doen we ander onderhoud. Verderop in de werkweek doe ik de inkopen voor de kantine, regel de bardiensten en ook ontvang ik in De Heuf teams die hier op trainingskamp komen."

Frisse wind

In de winter toonde Hurry-Up interesse in Hemmes. "Ik had nog niet nagedacht over werken in de BENE-League, maar toen Manuel (Kremer, red.) belde, voelde het als een mooie kans die niet nog zo maar eens voorbij zou komen."

Kremer, lid van de topsportcommissie van Zwartemeer, vond dat na vier seizoenen Joop Fiege aan het roer het tijd was voor een frisse wind: "Bij de club heeft hij het als coach van de A-junioren goed gedaan en we waren dan ook niet tevreden met zijn vertrek naar Bevo. Ik ben blij dat we hem terug hebben weten te halen. Nu als hoofdcoach."

Halve finale van Europa