Rémon Kwant kweekt acht kilo spiermassa extra onder Italiaans regime

'Steeds minder geld en gezamenlijke trainingen'

"We hadden het tien jaar geleden in Nederland nog heel goed voor elkaar. We haalden toen medailles op EK's en WK's en ik kwam als broekie net kijken. Dat was dus perfect. Alleen de laatste jaren kwam er steeds minder geld en trainden we steeds minder met elkaar. Totdat je helemaal alleen traint, dat is wel jammer."

'Elk dorp heeft eigen skeelerbaan'

In Italië lijkt hij het qua trainingen nu goed op de rit te hebben. "In principe heeft elk dorp of elke stad wel een eigen baan. En jong en oud staan daar elke avond samen op de skeelers. Hier in Nederland trainen clubs twee of drie keer in de week. Hier wordt er van je verwacht dat je er minimaal zes keer in de week bent. En dan is het geen training van een uurtje maar gewoon een training van twee uur."

"Wij trainen ook vaak met de 'kleintjes' op hetzelfde uur en dan denk ik: poeh die hebben al een behoorlijk niveau. Daar beginnen ze gewoon al op heel jonge leeftijd met heel veel skeeleren. En dat kennen wij hier gewoon niet", gaat Kwant verder.

"Ik train hier nu met Duccio Marsili. Hij won drie keer goud op de Wereldspelen. Dat zijn de Olympische Spelen voor niet Olympische sporten. Ook werd hij vier keer tweede op het wereldkampioenschap en negen keer Europees kampioen. Hij wil graag wereldkampioen worden en ik wil graag Europees kampioen worden. Het is een super gemotiveerde groep."

Bondscoach

Valentina Belloni is de bondscoach van onze Nederlandse inline-skaters. Ze is getrouwd met voormalig marathonschaatser Ingmar Berga en woont in Hoogeveen. Ze komt oorspronkelijk zelf nota bene uit Italië en won daar negentien keer WK-goud en 26 keer EK-goud. Ze snapt de keuze van Kwant wel. "Op veel plekken in Italië zijn grote clubs met goede trainers waardoor ze elke dag kunnen trainen en daar benaderen ze het skeeleren ook als topsport."

Op de vraag of Kwant ook de 'goede kop' heeft om de volgende stap te zetten. twijfelt Belloni een beetje. "Ik zeg altijd tegen hem dat hij wat arroganter en wat agressiever moet zijn. Hij moet tijdens wedstrijden de knop leren omzetten."

Sponsoren

Kwant leeft op de gulle giften van sponsoren en is blij als hij aan het einde van het jaar op nul uitkomt. Hij heeft al z'n financiële zekerheden overboord gegooid voor een sport die alleen maar geld kost.

"Als je een paar mindere trainingen hebt dan baal je wel. Dan vraag je je af of dit wel de juiste keuze is. Maar ik denk dat het sowieso de juiste keuze is en ik hoop dat het zo uitpakt als ik wil', besluit Kwant. Hij gunt zichzelf in eerste instantie twee jaar de tijd voor dit project.

Baancompetitie