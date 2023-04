Programma zaterdagvoetbal

VOETBAL - De zaterdagvoetballers komen vandaag weer volop in actie. Bekijk hier tegen welk team je favoriete team vandaag in actie komt.

ACV, de trotse koploper van de 3e divisie, wacht vandaag een lange reis. In Zeeland is HSV Hoek vanmiddag de tegenstander. Hoek is een middenmoter, met een negende plek en 41 punten uit 28 wedstrijden. ACV heeft 16 punten meer dan de Zeeuwen.

HZVV vecht tegen degradatie uit de 4e divisie B. Vanmiddag ontvangt de ploeg uit Hoogeveen de nummer tien van de ranglijst, Berkum. Die ploeg heeft twaalf punten meer dan de ploeg die laatste staat.

Onze Club

HZVV tegen Berkum is morgenavond te zien in Onze Club. Verder staat er vanmiddag een camera bij de derby van Meppel. In de 4e Klasse E ontvangt Alcides buurman MSC en dat is een wedstrijd tussen de nummers drie en zes van de ranglijst.

Vanwege de Cascaderun speelt Hoogeveen vanavond al tegen Westlandia, een wedstrijd in de zondag 4e divisie A. Ook van deze wedstrijd is zondagavond een samenvatting te zien in Onze Club. Hoogeveen is de koploper van de 4e divisie A, terwijl Westlandia op een negende plek staat.