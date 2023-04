Mark Diemers: 'We moeten met grote ballen in de broek spelen'

VOETBAL - FC Emmen staat voor de loodzware opgave om morgen bij Ajax een resultaat te halen. Op voorhand - en zeker gezien het verleden - een onmogelijke taak, maar het lukte dit seizoen Vitesse, FC Volendam en Go Ahead Eagles ook. Bovendien kan de Drentse club, in tegenstelling tot vorige week, weer beschikken over Mark Diemers.

"Ik had een lichte longontsteking en kreeg antibiotica, maar de waarden waren afgelopen zondag nog te hoog. Ik had uiteraard nog wel de hoop dat ik het zou halen, maar tevergeefs", aldus Diemers. "Ik hou er absoluut niet van om het team in de steek te laten. Ik mis eigenlijk ook nooit wedstrijden. De laatste die ik miste was een jaar geleden bij Hannover'96, toen ik geveld was door corona."