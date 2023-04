Alleen wonder kan HZVV nog behoeden voor degradatie

VOETBAL - Degradatie naar de 1e klasse is voor HZVV, na de vijftiende nederlaag van het seizoen (thuis tegen Berkum) weer een stap dichterbij gekomen. De Hoogeveners verloren met 1-2, terwijl concurrenten d'Olde Veste'54 en SDV Barneveld wel een punt pakten. Het verschil met die twee ploegen, die op een nacompetitieplek staan, is met nog vijf duels te spelen zes punten.

"We geven het niet op, maar het mag duidelijk zijn dat het heel lastig gaat worden", aldus interim-trainer Jaap Scholing. "Dit hadden we voorafgaand aan het seizoen niet verwacht, maar als je het hele seizoen analyseert en eerlijk bekijkt dan is een mogelijke degradatie geen absolute verrassing. We missen scorend vermogen en dat bleek ook vandaag weer."