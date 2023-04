ACV blijft na 1-4 zege in Hoek op titelkoers: Zwikstra grote man

VOETBAL - ACV blijft op titelkoers. Door de 1-4 zege bij middenmoter HSV Hoek blijft de club uit Assen koploper in de Derde Divisie. Het verschil met de enige belager, GVVV, blijft drie punten. De formatie uit Veenendaal versloeg RKAV Volendam met 4-0.

Het doelsaldo is in het voordeel van GVVV, dat +36 heeft. ACV staat, met nog vijf duels te spelen dit seizoen, op +26. Wanneer beide ploegen gelijk eindigen dan is het doelsaldo doorslaggevend.

Teamprestatie

"We hebben gedaan wat we moesten doen en dat ook nog eens met goed voetbal", aldus ACV-trainer Ruud Jalving. "We misten vandaag Justin Mulder (blessure), Steyn Strijker (geschorst) en Niels Grevink (familie-omstandigheden), maar hun vervangers hebben het goed gedaan. Datzelfde geldt voor de wissels. Het was een absolute teamprestatie, op deze lange voetbaldag." De bus vertrok vanochtend om half negen richting Hoek. "En ik hoor net dat we rond tien uur terug zijn in Assen. Maar na zo'n wedstrijd heb ik daar absoluut geen moeite mee."

Zwikstra scoort na dertig seconden

Grote man bij ACV was Giovanni Zwikstra. De spits scoorde drie keer, waarmee hij zijn seizoenstotaal op tien bracht. De eerste van de aanvalsleider van de Assenaren viel al na amper dertig seconden. "We hadden de aftrap, speelden vervolgens een paar keer rond voordat Luka Prljic de bal achter de verdediging gooide. Giovanni reageerde attent en schoot binnen. Dat was een heerlijke start natuurlijk."

Mark Jagt was met een directe vrije bal dichtbij de 0-2 (onderkant lat) en aan de andere kant moest Enver Spijodic nog een keer handelend optreden, maar verder gebeurde er weinig in de eerste helft.

Zwikstra beslist duel