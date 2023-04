Noordscheschut en DZOH niet opgewassen tegen hoogvliegers

VOETBAL - In de eerste klasse E vanmiddag geen succes voor Noordscheschut en DZOH. Beide middenmoters waren niet opgewassen tegen hoogvliegers.

In eigen huis had Noordscheschut lang zicht op een punt tegen nummer vier op de ranglijst ASV Dronten. Zeven minuten voor tijd maakten de gasten uit Flevoland via Yordi Schols de enige van het duel.