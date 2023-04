Drenthina komt op één punt van Achilles 1894

VOETBAL - Door zelf te winnen en een misstap van Achilles 1894 is Drenthina in de tweede klasse L op één punt van de Assenaren gekomen.

De Emmenaren rekenden vanmiddag op eigen veld af met hekkensluiter Be Quick 1887: 2-0. Namens Drenthina beslisten Resmon Roemahlewang vanaf elf meter en spits Roland Koops de competitiewedstrijd in de tweede helft.

Door een uitnederlaag van runner-up Achilles 1894, 3-2 op bezoek bij Marum, is Drenthina op één punt van de rood-zwarten gekomen. De Assenaren staan tweede met 35 punten terwijl de formatie van Robert Oosting er 34 heeft.

"Ook hebben koploper Velocitas en VEV gelijkgespeeld. Al met al een gunstige middag voor ons", zegt assistent van Drenthina Tim Idema. "Ons spel was heel zakelijk. De afgelopen vier wedstrijden waren van onze kant niet van dusdanig niveau dus ik ben blij dat we tegen een strijdend Be Quick drie punten hebben gepakt."