MSC haalt in Meppeler derby uit tegen slordig Alcides

De eerste burentwist van het seizoen werd in november 2022 met 1-2 gewonnen door Alcides. MSC wilde vanavond koste wat kost de derby van Meppel winnen. Binnen een kwartier was het al 0-2.

Vijf minuten later scoorde Jesse Bakker nadat Leffers over de bal maaide. De wedstrijd in Meppel was toen eigenlijk al gespeeld.