Duur puntverlies in Voorhout voor damesploeg van E&O

HANDBAL - In de strijd om promotie naar de eredivisie hebben de dames van E&O vanavond in Voorhout duur puntverlies geleden: 26-24.

Na de pauze kwam Foreholte snel op gelijke hoogte (18-18). Linkerhoekspeler Ires Koops van 't Jagt en Lynn Wolters zetten E&O, spelend in het zwarte uittenue, in Zuid-Holland weer even op voorsprong (20-21).