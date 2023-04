Hurry-Up morst in slot kostbaar punt

HANDBAL - Lang leek Hurry-Up vanavond voor de tweede keer in drie dagen van Bevo te winnen, maar in de slotfase van de partij in de HandbalNL League hebben de Zwartemeerders een punt gemorst: 33-33.

Een achterstand (6-4) poetste Hurry-Up in de eerste helft in Panningen snel weg (7-10). Daniel Tako bepaalde de ruststand op 13-19.

Donderdagavond plaatste de formatie van Joop Fiege zich in Noord-Limburg ten koste van Bevo voor de bekerfinale. Het werd in de halve finale 26-30 voor de oranje-zwarten.

Na 25-30

Tijdens de herhaling liet Hurry-Up de competitiegenoot bij 17-19 voor het eerst terugkomen. Aanvoerder Bernie Vermeer en Goncalo Gracio vanuit de break-out zorgden weer voor de marge van vier (18-22).

Tien minuten voor tijd scoorde Brent Riksten de dertigste van Hurry-Up (25-30). In de slotfase lieten de mannen van Fiege zich het kaas van het brood eten door slordig met balbezit om te springen. Na 30-33 kon Bevo een minuut voor tijd zelfs op gelijke hoogte komen.

Negen om zeven punten

Zo laat Hurry-Up de kans schieten na vijf speelrondes in de kampioensfase op één punt van nummer twee Aalsmeer, dat gelijktijdig van LIONS verloor, te komen. Het verschil tussen de runner-up van de HandbalNL League en Hurry-Up is twee punten: negen op zeven. Na tien speelrondes gaat de top-2 van de HandbalNL League in een best-of-three om de schaal spelen.