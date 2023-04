Net geen beloning voor E&O: 'We zijn belazerd'

HANDBAL - Na een knappe inhaalrace in Den Haag is een beloning uitgebleven voor combinatieploeg E&O/Hurry-Up. Op bezoek bij kampioenskandidaat Hellas werd het 28-25.

De Emmenaren moesten in de tweede helft terugkomen van 16-11. "Ik zeg het niet vaak, maar we zijn belazerd door de arbitrage", zegt trainer/coach van E&O Harrie Weerman na de uitnederlaag in de eredivisie. "Zeker in de eerste helft hebben de scheidsrechters ons benadeeld."