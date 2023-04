Koploper Hoogeveen herstelt zich na dip van twee weken

VOETBAL - Met zijn eerste treffer van het seizoen was Tom Heerkes het goudhaantje voor vv Hoogeveen, dat door de 1-0 zege op Westlandia koploper blijft in de Vierde Divisie. De blauwhemden herstelden zich na twee nederlagen op rij (tegen Rohda Raalte in de competitie en Jubbega in de beker).

Hoogeveen staat na speelronde 25 van de 30 op 50 punten. Het verschil met nummer 2, HBS, is nu vier punten maar die ploeg komt morgen (zondag) nog in actie tegen Alcides. SJC, Purmersteijn en RKAVV staan op vijf punten, maar ook die drie ploegen spelen morgen nog.

Verdekt schot

De goal van Heerkes viel twintig minuten na rust, acht minuten nadat de gasten met een man minder verder moesten. Zion Valies kreeg binnen twintig seconden twee keer geel. De eerste voor een overtreding en de tweede vanwege het slaan naar de hand (waarin de gele kaart zat) van scheidsrechter Joshua Kuipers. Het schot van Heerkers, die hard was maar wel door het midden, leek overigens houdbaar. "Dat dacht ik in eerste instantie ook, maar ik schoot wel wat verdekt waardoor de keeper dacht dat de bal richting zijn linkerhoek ging. Door de stap die hij maakte was hij vervolgens kansloos", aldus de matchwinner. "De zege was verdiend en ook nodig na twee mindere beurten."

Onnodig spannend

Na die treffer kreeg Hoogeveen voldoende kansen om op 2-0 te komen, maar Justin Benjamins, Noah Schuurman en vooral Sil Kuurman (leeg doel) kregen de bal niet tegen de touwen. Daardoor bleef het tot de slotminuut spannend. In blessuretijd kroop Hoogeveen nog door het oog van de naald, toen Kai Verbeek vanaf zo'n elf meter net over schoot.

Legio kansen

Een gelijkspel was overigens volstrekt onnodig geweest, want vooral in de eerste helft kreeg Hoogeveen legio kansen om Westlandia al op 3-0 of 4-0 te zetten. Benjamins, Schuurman, Kuurman, Menno Heerkes en ook Jim Veltmaat lieten dotten van kansen onbenut.

'Ik doe geen voorspelling'

De zege werd uiteraard gevierd in het kamp van de thuisploeg. De titel is weer een week dichterbij gekomen. "Maar ik doe geen voorspelling. Het seizoen duurt nog vijf duels en de afstanden bovenin zijn heel klein. Maar uiteraard is het heerlijk dat we er vijf duels voor het einde zo voor staan", aldus Heerkes.