Sudosa-Desto sluit strijd in kampioenspoule af zonder zege

Volleybal - Wel een punt, maar geen overwinning voor de dames van Sudosa-Desto. In de laatste wedstrijd van dit seizoen trok VV Utrecht in de vijfde set aan het langste eind. De dames uit Assen verloren met 3-2, setstanden 25-25, 18-24, 21-25, 25-20 en 15-9.

Het is de ploeg van Mark Afman en Erwin Sikkema dit seizoen niet gelukt om een overwinning te behalen in de kampioensgroep. Toch speelt het team volgend jaar 'gewoon' weer in de Eredivisie "We gingen er stiekem al wel een beetje van uit, maar gelukkig is alles nu geregeld", verteld Mark Afman. Over de samenstelling van het team en de coaches voor het volgend jaar kon hij nog niets zeggen.

Sudosa-Desto begon slecht in Utrecht. Veel ballen werden uitgeslagen en Utrecht kwam dan ook razendsnel op setpoint. Paula Boonstra wist met haar harde aanval de thuisploeg nog even weg te houden bij de set voorsprong, maar bij de tweede kans sloeg Utrecht toe: 25-15.

In de tweede set waren de rollen omgedraaid. De Assenaren wisten, vooral dankzij een betere service en gevarieerd aanvalsspel, de thuisploeg onder druk te zetten en de set met 18-25 naar zich toe te trekken.

Op weg naar eerste zege

Na een korte pauze bleken beide teams goed toegesproken te zijn door de coaches. Het foutenpercentage daalde bij beide ploegen en de derde set ging lang gelijk op. Sudosa-Desto wist onder andere door prima aanvallen via Kirsten Wessels op een minimale voorsprong te komen en die werd mede door het sterke blok van Lisa Boer en Paula Boonstra ook niet meer uit handen gegeven: 21-25.

In de vierde set leek Sudosa-Desto lange tijd op weg naar de eerste zege in de kampioensgroep, maar Utrecht knokte zich naast en voorbij de formatie uit Assen. Bij setpoint werd de set even onderbroken vanwege een enkelblessure bij Sudosa-Desto speelster Beau de Vries, die het veld per rolstoel moest verlaten. Utrecht bleek er niet door van slag, want het eerste setpoint werd meteen verzilverd: 25-20.

'Mooie afsluiting van het seizoen'