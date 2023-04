ZZVV blijft op titelkoers, Vitesse'63 en Hoogeveen zetten opmars voort

VOETBAL - In de zaterdag 3e klasse D is ZZVV weer een stap dichter bij de titel gekomen. De koploper versloeg De Weide, dat de laatste weken bezig was aan een sterke opmars, met liefst 5-0. FC Klazienaveen kwam op eigen veld niet langs DKB (2-2), waardoor vv Hoogeveen een plek steeg. De blauwhemden wonnen voor de vierde keer op rij en staan nu tweede.

Het verschil tussen ZZVV en vv Hoogeveen is met nog vijf duels te gaan zes punten. FC Klazienaveen staat op zeven punten van ZZVV.

Jovanni van Dijk met nummertje 29, 30 en 31

ZZVV - De Weide was na 45 minuten al gespeeld. Toen stond het al 4-0 door twee goals van Jovanni van Dijk, terwijl ook Matthijs Capellen en Stefan Dijkstra (hij maakte de openingstreffer) het net wisten te vinden. Halverwege de tweede helft maakte Van Dijk zijn derde van de middag, waarmee de topschutter van Drenthe (met 31 treffers) de eindstand op 5-0 bepaalde.

Hoogeveen drukt Borger in degradatiestress

Hoogeveen kwam in Borger op achterstand, maar boog de 0-1 na rust om in een 1-3 voorsprong dankzij goals van Marcel Linthorst, Twan Reinders en Sander van Veen. Via de tweede treffer van Gijs Roda kwam Borger nog terug, maar het slotakkoord was voor Hoogeveen. Van Veen maakte zijn tweede van de middag en zorgde zo voor de 2-4 eindstand.

Door de zege doet Hoogeveen dus uitstekende zaken bovenin en moet Borger naar beneden kijken. De groenhemden staat na de nederlaag (de vierde op rij) op de negende plek in de 3e klasse D: die plek betekent nacompetitie aan het einde van de rit. Met 26 punten is het gat naar direct degradatie zes punten.

Veenhuizen, Hollandscheveld en CSVC strijden tegen directe degradatie

In deze klasse degraderen namelijk drie clubs rechtstreeks. Op dit moment zijn dat Veenhuizen (20 punten), Hollandscheveld (19 punten) en CSVC (19 punten). HSC, de nummer 11, heeft één punt meer dan Veenhuizen.

CSVC deed wel goede zaken door met 3-2 te winnen van WVV. Niels Santing, Ruben Meijer en Rick Bos waren de doelpuntenmakers voor de club uit Coevorden.

Hollandscheveld ging met 4-3 over de knie van Vitesse'63, dat aan een indrukwekkende serie bezig is. De club uit Koekange won vier duels op rij en is inmiddels uit de degradatiezone. Bovendien is de ploeg van trainer Klaas Mijnheer (samen met Hoogeveen) medekoploper in de strijd om de derde periodetitel. Drie keer kwam Hollandscheveld op voorsprong, maar met twee treffers in het laatste kwartier zorgde Ruben Westert voor de 3-3 en 4-3 voor Vitesse'63.