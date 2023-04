Dames ACV verspelen zege in laatste minuut

VOETBAL - De dames van ACV speelden gisteren in Katwijk 2-2 tegen FC Rijnvogels. Op voorhand een prima resultaat, maar achteraf baalden de Assenaren hevig, want pas in de allerlaatste minuut kwam de thuisploeg op gelijke hoogte.

Met het punt staat ACV na 19 van de 22 duels weer boven de gevarenzone in de Topklasse. Het elftal van Sven Krol is Be Quick'28 gepasseerd (op doelsaldo). In de Topklasse degradeert de hekkensluiter en spelen de nummers 10 en 11 in de eindstand in de nacompetitie tegen degradatie. Be Quick'28 staat 10e (net als ACV met 21 punten) en Eldenia staat 11e (met 19 punten).