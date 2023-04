Good-old Patrick Steenbergen houdt VAKO op koers voor titel

VOETBAL - VAKO blijft koploper in de 5e klasse E van het zaterdagvoetbal. Met nog drie duels te gaan is de voorsprong op belager Westerkwartier twee punten. De Groningers wonnen gisteren met 0-3 bij Asser Boys, terwijl VAKO met 4-1 te sterk was voor Beilen.

Held van de middag was Patrick Steenbergen, die bezig is aan zijn achttiende seizoen in de hoofdmacht van de club in Vries. De 36-jarige aanvaller zorgde als invaller voor de ommekeer in de ontmoeting tegen Beilen. Kort na de gelijkmaker van Beilen werd Steenbergen door trainer Cor Meijer gebracht en een half uur later stapte de routinier als held van het veld. Met een loepzuivere hattrick zorgde Steenbergen voor de 4-1 zege.